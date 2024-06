Trekking nei luoghi dello sbarco alleato, bagno e aperitivo al tramonto: alla scoperta della costa licatese

Domenica 16 giugno alle 17 VisitAgrigento e associazione Qanat organizzano una nuova tappa dell’Aperitrek alla scoperta della costa agrigentina. Questa volta si va alla scoperta della spiaggia dello sbarco alleato in Sicilia in territorio di Licata. Un percorso caratterizzato da piccole calette deserte e di sabbia bianca che si alternano a dune dalle quali si gode un indimenticabile tramonto sul mare. La passeggiata va da Marianello a Balatazze e ritorno in uno dei tratti paesaggisticamente più belli della costa licatese. E’ qui che, 81 anni fa, sbarcarono i soldati americano che liberarono la Sicilia dai nazifascisti.

Vedremo riempiendoci gli occhi - spiegano gli organizzatori - quello che videro loro quando c’era ancora buio ed ascolteremo il racconto di quei giorni, gli aneddoti, conosceremo meglio i personaggi che diedero vita, in Sicilia, alla fine della seconda guerra mondiale. Entreremo in uno dei bunker dell’esercito italiano sparpagliati sulla costa e osserveremo il mare dalle finestrelle di quelle fortificazioni. A metà del nostro cammino, raggiunta la meravigliosa Cala Sopo, ci fermeremo per un bagno al tramonto, quando l’acqua cambia colore e le prime ombre della sera ci accarezzeranno. E dopo esserci asciugati, sarà il momento per il nostro “aperitivo a sacco” condiviso tra tutti. Ma non è ancora finita: sulla via del ritorno saranno le stelle ad illuminare il nostro cammino. Insomma un’atmosfera molto romantica”.

I partecipanti saranno accompagnati dai soci Marcello Mira, guida naturalistica Federescursionismo Sicilia, ed Angelo Augusto, giornalista. L’evento termina entro le 21 ed è previsto l'aperitivo a sacco a carico dei partecipanti che potranno poi fermarsi a cenare in uno dei tanti ristoranti della zona.

Abbigliamento consigliato: sportivo ed a strati, dalle maniche corte alla giacca a vento, scarpe da trekking o da ginnastica, cappello, costume e telo mare (facoltativi), spray anti-zanzare, torcia (in assenza utilizzare il cellulare), occhiali da sole, maglia di ricambio. È necessario inoltre portarsi 2 litri di acqua, snack per il trekking, aperitivo a sacco (con borsa frigo se necessario), telo per aperitivo.

Quota di iscrizione 12 euro per gli adulti soci 2024 (comprende la visita guidata); gratuito per i ragazzi soci 2024 (comprende la visita guidata); 15 euro per gli adulti non soci (comprende il tesseramento fino al 31 dicembre, l'assicurazione e la visita guidata); 5 euro per i ragazzi non soci dai 10 ai 17 anni (comprende il tesseramento fino al 31 dicembre, l'assicurazione e la visita guidata). Per qualsiasi informazione e per le iscrizioni contattare il 380 7985180. In caso di condizioni meteo avverse l'evento potrebbe essere rinviato con comunicazione telefonica il giorno prima.