Trekking e aperitivo, il connubio perfetto fino al tramonto: questa volta si va a Bovo Marina

Domenica 9 giugno VisitAgrigento organizza una nuova tappa dell’Aperitrek alla scoperta della costa agrigentina. Questa volta si va a Bovo Marina ad Eraclea Minoa osservando anche Capo Bianco, a pochi passi dalla riserva naturale della Foce del fiume Platani. Appuntamento dalel 17 in poi.

“Un itinerario - spiegano gli organizzatori - che vi farà scoprire uno dei tratti di costa più belli ed interessanti della costa sud della Sicilia. Percorrendo il sentiero ci fermeremo poi all'oasi Marevivo dove, grazie ai volontari, si terrà un laboratorio di biologia marina attraverso la ‘Scatola del mare’. Si andrà alla scoperta di tante curiosità riguardanti il mare ed i suoi organismi. E poi il focus sulla sostenibilità ambientale e visita alla mostra “Marine litter art”. Lungo l'itinerario andremo invece a conoscere le tipiche essenze della macchia mediterranea, la geologia del luogo e diverse curiosità. Condizioni marine permettendo, sarà possibile utilizzare kayak e sup dell'associazione Marevivo.

A fine percorso è previsto un aperitivo a sacco condiviso con momenti di intrattenimento. A fine tramonto ci incammineremo tutti insieme con le torce per godere del cielo stellato e rientrare alle proprie auto”.

I partecipanti saranno accompagnati dai soci Marcello Mira, guida naturalistica Federescursionismo Sicilia, e Nino Dinolfo, educatore ambientale. L’evento terminerà entro le 21. Abbigliamento consigliato: sportivo ed a strati, dalle maniche corte alla giacca a vento, scarpe da trekking o da ginnastica, cappello, costume e telo mare (facoltativo), spray anti-zanzare, torcia (in assenza utlizzare il cellulare), occhiali da sole, maglia di ricambio. È necessario inoltre portarsi 2 litri di acqua, snack per il trekking, aperitivo a sacco (con borsa frigo se necessario), telo per aperitivo (facoltativo).

Quota di iscrizione 12 euro per gli adulti soci 2024 (comprende la visita guidata); gratuito per i ragazzi soci 2024 (comprende la visita guidata); 15 euro per gli adulti non soci (comprende il tesseramento fino al 31 dicembre, l'assicurazione e la visita guidata); 5 euro per i ragazzi non soci dai 10 ai 17 anni (comprende il tesseramento fino al 31 dicembre, l'assicurazione e la visita guidata).

Per qualsiasi informazione e per le iscrizioni contattare il 380 7985180. In caso di condizioni meteo avverse l'evento potrebbe essere rinviato con comunicazione telefonica il giorno prima.