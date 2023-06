AperiCicco, l’apericena del venerdì alle Cantine Camilleri

Si chiama "AperiCicco" ed è l’apericena del venerdì alle cantine Camilleri. L'evento si svolgerà tutti i venerdì estivi fino al mese di agosto, dalle 19 all'interno della tenuta Camilleri.

L'azienda piccola e dinamica è gestione familiare, immersa nella quiete della rigogliosa campagna della Sicilia meridionale. La tenuta è ricca di uliveti e mandorleti ed è circondata da campi di grano. Tenute Camilleri si trova a 20 minuti circa dal parco archeologico della Valle dei Templi di Agrigento e dalla bellissima Scala dei Turchi a Realmonte.

Il vino Tenute Camilleri nasce dall’amore per la Sicilia, per i suoi profumi, i suoi sapori, le tradizioni e le sue atmosfere uniche. Nasce dalla cura dei vigneti di una famiglia di artigiani del vino e agricoltori da generazioni.

“Che cos’è per noi delle Tenute Camilleri il vino? È convivialità, divertimento e passione. L’AperiCicco nasce per rappresentare la nostra idea di vino. Se sei curioso di conoscere la Cantina Camilleri e vuoi scoprire cosa c’è dietro una bottiglia del loro vino, questa è l’offerta che fa per te. Potrai degustare i vini godendoti la magia del sole che tramonta dietro le vigne". L'evento comprende una degustazione a piacere di 6 vini della tenuta, ed anche dei piatti della cucina siciliana, piatti freddi e specialità tipiche del territorio abbinati ad ogni vino. Per saperne di più visita il sito ufficiale dell’evento.

Per partecipare all’evento è necessaria la prenotazione, chiama il numero +39 3294166243. Il Voucher è valido per una data a scelta tra quelle dell’evento 2023.