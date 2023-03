Volete trascorrere un sabato sera con Fabrizio Corona? Ecco l’apericena con il fotografo dei vip

Prezzo non disponibile

Sabato 25 marzo il bar “Dal forno Generoso” di Licata organizza un esclusivo apericena con un ospite d’eccezione: Fabrizio Corona. Il pubblico potrà stringere la mano al fotografo dei vip e cogliere l’occasione per fare un selfie da postare sui social. Lo special guest della serata è atteso alle 21.

Per prenotare un tavolo basta telefonare al 379 1644154. Il locale si trova in via Palma 181.