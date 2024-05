Letteratura e sapori sotto i templi, ecco l’Aperibook a Casa Diodoros

Il Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei templi e la libreria “Il mercante dei libri” organizzano la rassegna intitolata “Aperibook a Casa Diodoros”. Si tratta di un aperitivo letterario che combina incontri con gli autori con il momento conviviale dell'aperitivo, assaporando un buon calice di vino, aspettando il tramonto in uno scenario unico al mondo come la Valle dei templi.

La rassegna mira a promuovere la lettura e la cultura creando un'occasione di incontro tra autori e lettori in un contesto piacevole e accessibile, in un'atmosfera rilassata e informale. Tutti gli appuntamenti avranno inizio alle 18,30 a Casa Diodoros in via Giuseppe La Loggia (viale alberato) sotto la collina dei templi.

Il programma

Il 29 maggio la presentazione del libro "La cucina siciliana in quattro stagioni" della chef Lucia Marullo, edito da Cirnauti.

Il 31 maggio la presentazione del libro "Agata del vento" di Francesca Maccani, edito da Rizzoli.

Il 15 giugno la presentazione del libr: “La stagione bella” di Francesco Carofiglio, edito da Garzanti.

Il 28 giugno la presentazione del libro "L’ira di Dio" di Costanza Di Quattro, edito da Baldini e Castoldi.

Tutti gli incontri saranno aperti dal saluto del direttore del Parco Valle dei templi Roberto Sciarratta e si concluderanno con l’intervento di Fabio Gulotta, manager eno-gastronomico.

Ingresso libero. Aperitivo 7 euro.