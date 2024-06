Libri e sapori: ritorna l’Aperibook a Casa Diodoros con lo scrittore Francesco Carofiglio

Sabato 15 giugno alle 18,30 nuovo appuntamento con l’Aperibook a Casa Diodoros in via Giuseppe La Loggia (viale alberato sotto i templi). Dopo i saluti iniziali di Roberto Sciarratta, direttore del Parco archeologico Valle dei templi, è prevista una conversazione con Francesco Carofiglio che presenterà il suo libro “La stagione bella”. Modererà lo scrittore Salvo Di Caro. Conclusioni affidate all’operatore Eno-gastronomico Fabio Gulotta.

Aperibook è un evento che unisce il piacere della lettura con quello della convivialità creando un'esperienza unica che mescola cultura e gastronomia. Si tratta di un'occasione perfetta per immergersi in un'atmosfera rilassata, per socializzare con persone che condividono le stesse passioni: la lettura e la buona tavola. Un modo per scoprire nuovi libri e autori ma anche per supportare la cultura locale e i produttori del territorio. Ogni appuntamento può essere una scoperta con presentazioni di libri, incontri con scrittori e dibattiti stimolanti.

Ingresso libero. Aperitivo 7 euro. Info 351 6110085.

Il libro

Viola ha quarant’anni. Nuota, ogni giorno. Sin da quando era bambina. Decine di vasche avanti e indietro, mentre fuori, il mondo, sparisce. Le sue giornate sembrano muoversi nell’ipnosi leggera di un tempo fermo, e invecchiare non c’entra, c’entra la sua vita, quella che esiste, quella che non è mai esistita. Forse tutto è cominciato quando sua madre è andata via, troppo presto. O forse molto prima, Viola non può saperlo. Figlie uniche entrambe, orfane entrambe di un padre mai esistito. Strette da un legame felice e indistruttibile, per tutta la vita. Nella sua bottega, a Milano, Viola crea fragranze per una Maison francese. Dentro quella bottega riceve persone che grazie agli odori cercano, e a volte ritrovano, una strada perduta, curano la memoria ferita con l’olfatto. E mentre Viola compie l’operazione minuziosa del riordino nella casa della sua infanzia, succede qualcosa, tra gli odori di canfora e di lavanda. In un cassetto c’è una scatola, mai vista prima, ci sono lettere, fotografie e un nastro registrato di quando Barbara viveva a Parigi, prima che lei nascesse. Forse dentro quella scatola si nasconde un segreto. Il segreto di tutta la vita.

Con il suo stile inconfondibile, Francesco Carofiglio torna con un nuovo romanzo, magico, misterioso, che fa riflettere sulla vita, sulle scelte, sul dolore e sulla speranza. Una storia intima, intensa, dentro cui tuffarsi e perdersi. E alla fine, ritrovarsi.