“Aperibook” a Casa Diodoros: letteratura e sapori con la scrittrice Costanza DiQuattro

Quarto appuntamento, venerdì 28 giugno alle 18,30, con la rassegna “Aperibook” a Casa Diodoros sotto la Valle dei templi in via Giuseppe La Loggia (viale alberato), in collaborazione con la libreria “Il mercante di libri” di Agrigento. Protagonista della serata sarà Costanza Diquattro, scrittrice e conduttrice Rai, che presenterà il suo libro "L'ira di Dio" edito da Baldini e Castoldi. L'incontro sarà coordinato dalla scrittrice agrigentina Maria Concetta De Marco.

Saluti iniziali a cura del direttore del Parco Valle dei templi Roberto Sciarratta e conclusione affidata a Fabio Gulotta, operatore eno-gastronomico. A seguire, per chi vorrà, un ricco aperitivo. Ingresso gratuito per assistere alla conversazione culturale. L’aperitivo costa 7 euro. Informazioni al 351 6110085.