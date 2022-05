Anniversario strage di Capaci, manifestazione alla Villa Bonfiglio per incentivare la donazione del sangue

Prezzo non disponibile

In occasione del trentennale della strage di Capaci, per onorare la memoria del giudice Giovanni Falcone, della moglie Francesca Morvillo e di tutta la scorta, l’associazione “Donatori volontari” della polizia di Stato organizza una giornata intitolata “Dal sangue versato al sangue donato” proprio per incentivare la donazione.

L’evento è in programma il 19 maggio dalle 8,30 alle 13 alla villa Bonfiglio. Durante tutta la mattinata, per le donazioni e le pre-donazioni, sarà presente il supporto medico ed infermieristico dell’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento e dell’autoemoteca dell’Adas locale.