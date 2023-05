Teatro Pirandello, gli studenti ricordano la strage di Capaci con reportage video e riflessioni

Prezzo non disponibile

Si svolgerà il 23 maggio alle 9,30, al teatro Pirandello, la giornata dedicata al ricordo della strage di Capaci per Agrigento Capitale della cultura 2025. Prevista la partecipazione di autorità civili e militari ma soprattutto ci saranno tanti studenti della città dei templi. Promotrice dell’iniziativa è la professoressa Antonella Zambuto, responsabile provinciale del “Parlamento della legalità internazionale”, che ha realizzato l’evento in collaborazione con il Comune di Agrigento.

Un binomio tra cultura e legalità per trasmettere alle nuove generazioni i più Alti ideali della vita. Hanno aderito all 'iniziativa tantissimi giovani studenti del territorio che hanno realizzato un reportage video ricco di riflessioni con un forte messaggio: “Cambiare è possibile contro ogni forma di sub cultura mafiosa e sopraffazione sociale”. Nel corso della mattinata il professore Nicolò Mannino, presidente del “Parlamento della legalità internazionale” e prorettore dell’Università Isfoa di Milano, conferirà ad Antonella Zambuto il premio internazionale alla carriera.