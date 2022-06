Anniversario della nascita di Pirandello, doppio appuntamento con la tradizionale “Notte al Caos”

Il 28 giugno saranno 155 anni dalla nascita di Luigi Pirandello. Per l’occasione un doppio appuntamento per celebrare la ricorrenza. L’anfiteatro del Parco intitolato al premio Nobel agrigentino ospiterà, alle 3 del mattino (ora in cui Pirandello nacque) l’evento intitolato “Caddi come una lucciola”. Interventi celebrativi a cura di Dino Barone, Paolo Cilona e Mario Gaziano con l’accensione de “Tripode della memoria pirandelliana”. In scena poeti, artisti e cultori di Pirandello.

Alle 21 sarà poi rappresentato lo spettacolo teatrale “Xaòs - Pirandello classico tra Grecia e Magna Grecia”: recitazione, video e canti pirandelliani a cura di Mario Gaziano. Lo spettacolo è stato presentato in anteprima internazionale all’Istituto italiano di cultura di Atene. Protagonisti Lia Rocco, Maria Grazia Castellana, Giugiù Gramaglia e Alfio Russo con la partecipazione straordinaria di Mario Sorbello e con Gioaccchino Marrella, Vittorio Lauricella e Luca Cacicia.

Evento a cura del Parco letterario Pirandello, del Cepasa e del Pirandello Stable Festival. Direzione culturale e artistica di Dino Barone e Mario Gaziano. Ingresso gratuito fino ad esaurimento dei posti.