Anniversario della nascita di Luigi Pirandello, va in scena “Tararà”

Il Circolo Empedocleo di Agrigento, in piazza San Giuseppe (via Atenea), ospiterà venerdì 28 giugno, la messinscena di “Tararà” di Luigi Pirandello con adattamento e regia di Mario Gaziano. Si tratta di un evento legato al 157esimo anniversario della nascita del drammaturgo Premio Nobel per la letteratura.

Protagonista Giuseppe Gramaglia con la partecipazione di Maria Grazia Castellana (attrice-introduttrice) e con il trio folk di Riccardo Cacicia. Titoli in inglese a cura di Enza De Francisci e Ruggero Bianchin. Collaborazione di Liborio Triassi. Lo spettacolo è realizzato con il generoso contributo di Ahrc, dell'Università di Glasgow (Regno Unito) e della Society for Italian Studies.

Lo spettacolo andrà in scena alle 18,30. Ingresso libero.