156 anni fa nasceva Luigi Pirandello: 3 giornate di teatro, musica e cinema

Saranno 3 giorni di teatro, musica e cinema, con eventi culturali ed artistici a tema, per celebrare il 156° anniversario della nascita di Luigi Pirandello (28 giugno 1867-2023). L’iniziativa, promossa dal Pirandello Stable Festival di Mario Gaziano, è patrocinata dal Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento in un’ottica di promozione culturale della letteratura e del Premio Nobel agrigentino, nonché di valorizzazione della Casa-museo e dei luoghi pirandelliani di contrada Caos.

“Caddi come una lucciola” è il titolo della tradizionale manifestazione, curata da Paolo Cilona, Dino Barone e Mario Gaziano, che verrà proposta proprio davanti alla casa natale, alle 3 del mattino del 28 giugno, orario in cui nacque il drammaturgo. Nel buio della notte verrà acceso il “Tripode della memoria pirandelliana”, una torcia simbolo che illuminerà il Caos. La manifestazione notturna sarà preceduta da una “Staffetta della cultura pirandelliana” con 3 incontri teatrali dedicati all'autore: il 26 giugno appuntamento con “La Carriola” con Gianni Nanfa, il 27 giugno “Il mio Pirandello” con Salvatore Nocera Bracco (evento tra video, recitazioni e canti pirandelliani) e nella giornata clou, il 28 giugno, oltre alla manifestazione nel cuore della notte che condurrà all’alba, in serale verrà proposto “Enrico IV” con Mario Sorbello, Maria Luisa Lombardo, Luca Lombardo, Franco Caljemme e Gloria Faro.

Si tratta di produzioni esclusive realizzate in occasione del 156° anniversario della nascita di Pirandello, massimo bene culturale immateriale della Città di Agrigento Capitale italiana della cultura 2025. Gli spettacoli si svolgeranno tutti in contrada Caos alle ore 21 con ingresso libero.