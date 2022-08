“Annata ricca massaru cuntentu”: la commedia brillante di Nino Martoglio in scena a Raffadali

Indirizzo non disponibile

La compagnia popolare “Aromi di Sicilia” porterà in scena a Raffadali, mercoledì 31 agosto alle 21 in piazza Progresso, la commedia brillante in 2 atti di Nino Martoglio “Annata ricca massaru cuntentu”.

Nel cast figurano Franco Colletti, Mario Di Campo, Marisa Frenda, Francesca Calà, Franco Mangiapane, Iulia Veneziano Broccia, Fabio Albanese, Cinzia Gurreri, Gaspare Forte, Alfonso Di maria, Teresa Fidanza, Marilena Mattaliano e Gigi Loria. La regia è di Franco Colletti e Franco Mangiapane. L’ingresso è gratuito.