L'istituto "Anna Frank" riprende i laboratori: ecco il programma della settimana

L’Ic “Anna Frank” riprende con il Fontanelle-Lab. Laboratori e incontri con gli autori, ecco il calendario di tutte le iniziative in programma.

- Sabato 20 febbraio alle ore 9.00-11.00 il laboratorio di Legambiente per la creazione e la gestione di un orto sociale con compostiera naturale, che vedrà impegnati sia adulti che bambini del quartiere. Target bambini: 11-14 anni.

Martedì 23 febbraio alle or16.00-17.30: Nell’ambito delle attività per la progettazione della “Casa del Libro” sarà organizzato dalla casa editrice Medinova un ciclo di incontri con gli autori che doneranno le proprie opere per il bookcrossing 2 - Sabato 27 febbraio alle ore 11.00-13.00 Il laboratorio di riuso creativo dei materiali di scarto, per la produzione di oggetti di design. gestito dall’Accademia delle Belle Arti. - Lunedì 1 marzo alle ore 16.00-17.30: Difendi il dialetto, impara l’inglese” il laboratorio gestito direttamente dalla scuola dedicato a scambi intergenerazionali in cui i più piccoli insegnano ai più anziani i termini base della lingua inglese di fruizione ormai quotidiana e imparano dagli stessi il dialetto in via di sparizione. Target bambini: 11- 14 anni.

- Sabato 6 marzo alle ore 9.00-12.00 “Esseri urbani” affidato alla Farm Cultural Park. È un laboratorio digitale di architettura urbana: tramite esplorazioni di gruppo e lo studio di programmi per la ricostruzione grafica e digitale dello spazio, i partecipanti saranno guidati in un’esperienza di co-progettazione di interventi di rigenerazione urbana, per ripensare il territorio di Fontanelle secondo i valori dell’appartenenza, della condivisione e della sostenibilità. Al laboratorio seguirà inoltre l’allestimento di una presentazione interattiva per trasmettere alla comunità le proposte elaborate. Target bambini: 13-14 anni.