“Anima, luogo abitato”: happening per giovani artisti ad Aragona

Domenica 17 luglio, ad Aragona, nella sede dell’associazione culturale “Pro Music Studio” in via Andrea Costa, è in programma un happening dedicato a tutti gli artisti della Sicilia occidentale. A promuovere l’iniziativa è l’insegnante di italiano Giovanna Corrao che invita tutti i partecipanti ad esprimere al meglio la propria vena artistica attraverso il teatro.

“Ed è proprio il teatro - dice Giovanna Corrao - la forma di spettacolo più bella della cultura. Il mio obiettivo principale, nell’attività di insegnamento e di educazione, è tirare fuori l’autostima dei ragazzi per imparare a riconoscere la strada che devono percorrere. Gli artisti sono quelli che si nutrono di entusiasmo, una parola che vuol dire “Avere Dio dentro”. Nell’antichità chi aveva entusiasmo veniva identificato come una persona che aveva un ”sintomo” ben preciso: essere folle. Se non ci fossero gli artisti, noi insegnanti non avremmo cosa trasmettere. In occasione di questo happening vorrei che i giovani recitassero qualcosa legata al concetto di essere coraggio. Perché gli artisti coraggiosi non sanno quanto possano essere bravi. E per questo vanno stimolati”.