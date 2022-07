"Amici in vespa": da Sciacca a Palermo con soste turistiche ed enogastronomiche

Una dozzina di vespisti del Vespa Club Sciacca Terme - Amici in Vespa, compreso un paio di ospiti di altri Club, partiranno sabato pomeriggio dalla piazza Marconi di Sciacca per un raid Sciacca-Palermo-Sciacca da completare in notturna. La manifestazione, ideata dal Vespa Club Sciacca Terme - Amici in Vespa, prevede di partire alle ore 19,00 da Sciacca e percorrere la statale 624, cosiddetta “Fondovalle”, fino a piazza Indipendenza a Palermo, dove i partecipanti troveranno ad accoglierli i soci del Vespa Club Palermo che ha dato la sua collaborazione.

Seguirà il tempo di fraternizzare e assaggiare un panino con milza, fare un breve giro turistico e poi ripartire alle ore 23,00 da Palermo per arrivare a Sciacca alle ore 01,00 dove troveranno una tavola imbandita alla pizzeria Meraviglia per concludere il raid. All’arrivo altri soci del Vespa Club Sciacca Terme - Amici in Vespa faranno compagnia ai partecipanti. L’appuntamento per la partenza è alle ore 18,00 a piazza Marconi.