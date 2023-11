”L’altro Pirandello”: doppia serata al teatro della Posta Vecchia

Prezzo non disponibile

Sabato 25 novembre alle 21 e domenica 26 alle 18 il teatro della Posta Vecchia di Agrigento, nella salita Giambertoni di via Atenea, ospiterà 2 serate intitolate “L’altro Pirandello”. Sono promosse dall'associazione “Studio Teatro Giovane” di Enzo Cordaro e prevedono due tempi.

Nel primo andrà in scena l'atto unico "Cecè" con Maurizio Fratacci, Sabrina Gaetani e Francesco Naccari - che ne ha curato l'adattamento e la regia - con la collaborazione di Donatella Giannettino per i costumi e Annalisa De Luca per il trucco.

Nel secondo tempo, per il teatro di parola, saliranno sul palco Michele di Bernardo, Sandra Marotta e Alfonso Marchica che saranno protagonisti di "Ma non è una cosa seria" con riduzione e regia di Enzo Cordaro.

Informazioni e prenotazioni ai numeri 0922 26737 e 368 3175996.