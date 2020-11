La città si prepara per le feste: in piazza Pirandello arriva il secondo “albero” di Natale

Proseguono in città i lavori di allestimento degli addobbi natalizi, dopo l’albero di piazza "Stazione", un altro cono luminoso è stata installato, questo pomeriggio, in piazza Pirandello.

Decori urbani, che per come dichiarato nei giorni scorsi dal sindaco, Franco Miccichè, vogliono accendere una piccola luce di speranza in un periodo storico segnato, purtroppo, dall’emergenza pandemica. L’albero posizionato oggi ai piedi di Palazzo dei Giganti è il gemello di quello collocato in piazza "Stazione", ne manca un terzo all’appello che verrà installato nei prossimi giorni in un altro quartiere della città. Grazie alla collaborazione di diversi soggetti privati che stanno finanziando le opere, le luci delle feste illuminerannoi quartieri della città.