Tornano gli spettacoli all'alba nella Valle dei Templi: ecco tutte le date

Dopo il successo riscosso lo scorso 14 agosto, torna domani "Il risveglio dell'umanità" alla Valle dei Templi.

Lo spettacolo, scritto e diretto da Gaetano Aronica e Giovanni Volpe, è messo in scena dalla compagnia della Fondazione teatro Pirandello, accompagna i visitatori lungo la via Sacra attraverso un percorso guidato da archeologi esperti in didattica museale che coniuga le emozioni dell’aurora, la bellezza storica e paesaggistica con teatro, musica e danza, con una rilettura di Pier Paolo Pasolini, Leonardo Sciascia, Marguerite Yourcenar, Albert Camus e Vitaliano Brancati.

Lo spettacolo verrà replicato il 23 agosto.

Il 18, 19 e 30 agosto, alle 5 del mattino, via invece a "L'Iliade" di Omero di Sebastiano Lo Monaco. I biglietti costano, rispettivamente, 20 e 13 euro, con agevolazioni per coloro che sono abbonati al Parco Archeologico.

Al termine dello spettacolo verrà offerta una speciale colazione a tutti i presenti. Si potranno degustare prodotti Diodoros, realizzati all'interno del Parco archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi come il miele, le mandorle, l'olio. La degustazione avverrà a Casa Barbadoro.