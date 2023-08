”Al di là del mare”: al teatro del Parco archeologico lo spettacolo di Salvatore Di Salvo

Un omaggio ad Alessandro Baricco e al suo “Novecento”, il racconto che ispirò Giuseppe Tornatore per il film “La leggenda del pianista sull’oceano”, diventa uno spettacolo teatrale che s’intitola “Al di là del mare”. Ma è stato anche “Il gommone” di Salvatore Indelicato a dare uno spunto fondamentale per la creazione del testo.

Andrà in scena lunedì 21 agosto alle 21 al teatro del Parco archeologico in via Panoramica dei templi. La pièce, basata sui sogni irraggiungibili ed i sogni “incantati” al di là del mare, vedrà in scena Salvatore Di Salvo e Salvo Preti (recitazione e movimenti scenici), Salvatore Galante (pianoforte) e Salvatore Lo Bello (tromba).

L’ideazione e la regia sono di Salvatore Di Salvo, direttore artistico dell'associazione culturale TeatrAnima di Agrigento, da tempo operante artisticamente nel territorio. Lo spettacolo è prodotto con il patrocinio del Parco Valle dei templi di Agrigento.

Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti.