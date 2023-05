Festa della mamma, tornano le "Azalee della ricerca Airc": ecco dove

Torna, in occasione della Festa della Mamma, "L’Azalea della Ricerca" di Fondazione Airc. L'evento colorerà tantissime piazze in tutta Italia per sostenere i ricercatori impegnati a trovare diagnosi sempre più precoci e terapie più efficaci per i tumori che colpiscono le donne.

Dal 1984, anno della prima edizione, è un momento di grande partecipazione collettiva e il suo successo è dovuto alla generosità dei cittadini italiani e alla disponibilità degli oltre 20.000 volontari che permettono una distribuzione capillare delle piante su tutto il territorio nazionale.

Le Azalee saranno distribuite ad Agrigento in piazza Cavour, a San Leone, sul lungomare Falcone e Borsellino (di fronte al ristorante Il Molo), nel piazzale della chiesa di Santa Rosa al Villaggio Mosè e della Chiesa di San Gregorio di via Cavaleri Magazzeni.