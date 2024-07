“Agrigento Noir”, il ritorno del festival letterario dedicato ai romanzi gialli: il programma

Orario non disponibile

La libreria “Il mercante di libri” di Alessandro Accurso Tagano (nella foto) è pronta a lanciare la quarta edizione del “Festival del giallo - Agrigento Noi” che quest’anno giunge alla quarta edizione. La presentazione ufficiale della rassegna è in programma giovedì 18 luglio alle 11 allo “Scaro Cafè” in piazza Ravanusella. Saranno presenti il direttore artistico Salvo Di Caro, il narratore Ignazio Enrico Marchese e l'organizzatore Alessandro Accurso Tagano, alcuni dei presentatori e i ragazzi della cooperativa “Scaro Cafè”, che illustreranno le finalità e le peculiarità dell’evento culturale. Il festival si distingue per la qualità e la varietà degli ospiti e dei temi trattati, quest’ anno con 9 noti scrittori del panorama regionale e nazionale del genere noir e giallo che condivideranno con il pubblico le loro opere, esperienze e riflessioni sul mondo della letteratura di genere

Il programma

25 luglio con gli autori Patrizia Rinaldi, Sara Bilotti e Roberto Mistretta presentati da Maria Concetta De Marco e Tiziana Bonsignore

26 luglio con gli autori Salvo Toscano, Gaspare Grammatico e Fabio Mundadori presentati da Irene Milisenda e Gabriele Terranova

27 luglio con gli autori Eleonora Carta, Gaetano Savatteri e Ciro Auriemma presentati da Tiziana Crisafulli e Rosario Russo.

Durante i tre giorni del festival piazza Ravanusella ospiterà così presentazioni di libri, dibattiti, incontri con gli autori, sessioni di firma copie, letture sceniche, assaggi di prodotti tipici, degustazioni di vini e tanto altro fino a terminare con un dj set al termine di ogni sera. L'obiettivo è promuovere la cultura del giallo e del noir offrendo uno spazio di incontro e scambio tra autori, lettori e appassionati del genere. L'evento intende anche valorizzare il patrimonio culturale e storico della città di Agrigento trasformandola in un luogo di ritrovo per la letteratura e l'arte.

Il festival è organizzato con il patrocinio del Comune di Agrigento in collaborazione con “Scaro Cafè” e con il sostegno di partner e sponsor.