"Agrigento a luci rosse": insolita passeggiata alla scoperta dei quartieri che hanno tante storie da raccontare

Si chiama “Agrigento a luci rosse” il nuovo appuntamento delle “Passeggiate di Immagina” nel centro storico Agrigentino.

Domenica 17 ottobre alle 16 Beniamino Biondi condurrà i partecipanti in un percorso alla scoperta delle tracce di architettura e delle risonanze di un passato rimosso che riguarda due interi quartieri.

Prima le porte della città che insistono sulla rete urbana o giacciono nascoste agli angoli dei palazzoni, poi le strade intorno alla via Orfane, centro del racconto del vecchio quartiere ebraico, fra cronaca culturale e rievocazioni dell’antica sinagoga, passando nel “ghetto” di via Sferri e arrivando al limite del quartiere arabo.

Infine tutta l’area intorno a via Vallicaldi e via Boccerie: botteghe ebraiche con il privilegio della macellazione della carne, nei tempi antichi, come una sorta di vucciria girgentana, luoghi adibiti a case di piacere raccontando la storia e l’esodo delle prostitute dal vecchio casino di Palazzo Tommasi alle stamberghe oscure di via Gallo, tra i fantasmi di un’umanità perduta.