“Adottiamo lo Stazzone”: terza giornata di educazione ambientale dedicata ai più piccoli

I bambini diventano protagonisti per la pulizia del Borgo dello Stazzone a Sciacca. Un evento di Marevivo, in programma il 10 febbraio dalle 9 in poi, dedicato all'educazione ambientale che coinvolge gli alunni del­le quin­te classi del­la scuo­la pri­ma­ria che, come fat­to pre­ce­den­te­men­te dal­le clas­si me­die, si prenderanno cura della costa saccense per poi proseguire in un'aula en plen air negli spazi del borgo.

L’i­ni­zia­ti­va si ar­ric­chi­sc, questa volta, con l'allestimento di un la­bo­ra­to­rio te­nu­to da­gli edu­ca­to­ri in­ca­ri­ca­ti dal­la so­cie­tà coo­pe­ra­ti­va Green Life per lo svol­gi­men­to del­le cam­pa­gne per la sen­si­bi­liz­za­zio­ne e l’e­du­ca­zio­ne am­bien­ta­le e ali­men­ta­re. Tale at­ti­vi­tà si sta svol­gen­do in fa­vo­re de­gli al­lie­vi del­le scuo­le di ogni or­di­ne e gra­do pre­sen­ti nel­l’a­rea e de­gli ope­ra­to­ri del­la pe­sca. Tutto questo per migliorare anche l'im­ma­gi­ne dei pro­dot­ti ittici e ma­tu­ra­re il ri­spet­to e la tu­te­la del­le ri­sor­se na­tu­ra­li. Il la­bo­ra­to­rio è pro­mos­so da "Il Sole e l’Az­zur­ro tra Se­li­nun­te, Sciac­ca e Vi­ga­ta".

Du­ran­te la gior­na­ta sa­ran­no inol­tre rea­liz­za­te le ri­pre­se per la rea­liz­za­zio­ne di uno spot di sen­si­bi­liz­za­zio­ne con­tro l’ab­ban­do­no in­di­scri­mi­na­to di ri­fiu­ti nel­l’am­bien­te. Uno de­gli obiet­ti­vi del pro­get­to, in­fat­ti, è quel­lo di cer­ca­re di por­re ri­me­dio alle pro­ble­ma­ti­che am­bien­ta­li che in­si­sto­no nel­la zona e nel­l’am­bien­te in ge­ne­ra­le. Lo si farà at­tra­ver­so cam­pa­gne di sen­si­bi­liz­za­zio­ne, car­tel­lo­ni­sti­ca e al­tri in­ter­ven­ti resi pos­si­bi­li dal so­ste­gno ot­te­nu­to dal­la cam­pa­gna “Adot­ta una spiag­gia” di Ma­re­vi­vo che an­no­ve­ra pro­prio la spiag­gia del­lo staz­zo­ne tra le spiag­ge adot­ta­bi­li.

L'evento gode del patrocinio del Co­mu­ne di Sciac­ca, del­la Ca­pi­ta­ne­ria di Por­to di Sciac­ca e della col­la­bo­ra­zio­ne del Bor­go del­lo Staz­zo­ne e del Mu­seo Dif­fu­so dei 5 Sen­si di Sciac­ca.