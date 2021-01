Appello ai donatori, l'Adas torna in piazza: il programma

Tutto pronto per una nuova campagna di donazione del sangue. L'Adas effettuerà due raccolte, domenica 17 gennaio ad Aragona davanti la parrocchia di San Francesco ed a Grotte in via Crispi contrada Belvedere dalle 8 alle 12. "A tutti i donatori saranno inviate a cura della stessa associazione le analisi cliniche effettuate in occasione della donazione".