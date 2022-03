Adas, organizzate due raccolte di sangue nel weekend: ecco dove

L'Adas torna in piazza per una doppia raccolta straordinaria di sangue a Favara e a Naro. I volontari potranno presentarsi domenica 5 marzo dalle 8 alle 12, a Favara in piazza Cavour e a Naro al bar Belvedere. A tutti i partecipanti saranno inviate, a cura della stessa associazione, le analisi di laboratorio effettuate in occasione della donazione.

L'Adas invita i cittadini a partecipare numerosi all'iniziativa in quanto, ormai da tempo, si soffre una grave carenza di sangue in Sicilia.