Donazione di sangue, due appuntamenti a Giardina Gallotti e Raffadali

Adas, nuovo week end destinato alla raccolta di sangue in provincia di Agrigento. L'associazione benefica ha infatti organizzato due distinti appuntamenti domenica 29 novembre a Giardina Gallotti e a Raffadali. I mezzi presso cui poter effettuare le donazioni si troveranno rispettivamente in via Belvedere dalle 8 alle 12 e in via Fiume sempre dalle 8 alle 12.

Come da prassi, a tutti i donatori saranno inviate, a cura della stessa associazione, le analisi cliniche effettuate in occasione della donazione.