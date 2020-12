L'Adas torna in piazza. Tutto pronto per delle nuove giornate dedicate alla raccolta sangue. Si comincia sabato 12 dicembre a Sant’Angelo Muxaro all'oratorio della chiesa Madre e domenica 13 dicembre a Comitini in piazza Umberto dalle 8 alle 12. Ultima tappa a Porto Empedocle in via Roma dalle 8 alle 12.