L'Adas torna in piazza, via alla raccolta sangue: ecco dove

Via alla raccolta sangue. L’Adas, effettuerà una raccolta sabato 5 giugno a Favara in piazza Cavour, domenica 6 giugno saremo a Castrofilippo al Viale Bonfiglio dalle ore 8 alle 12 ed a Naro in piazza Sant’Agostino dalle 8 alle 12. "A tutti i donatori saranno inviate a cura della stessa associazione le analisi cliniche effettuate in occasione della donazione".