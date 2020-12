L'Adas torna in piazza, via ad una raccolta sangue: ecco dove

L'Adas torna in piazza ed è pronta ad effettuare due raccolte. I volontari saranno a disposizione della cittadinananza domenica 6 dicembre a Favara dalle 8 alle 12 ed a Naro dalle ore 8 alle 12. Martedì 8 dicembre saremo ad Agrigento a Porta di Ponte dalle 8 alle 12 ed a Palma di Montechiaro in Piazza Bonfiglio dalle 8 alle 12. "A tutti i donatori saranno inviate a cura della stessa associazione le analisi cliniche effettuate in occasione della donazione"