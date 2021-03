L'Adas torna in "campo", appello ai donatori: ecco i punti di raccolta

L'Adas è pronta ad effettuare una nuova campagna di raccolta sangue. Sabato 27 marzo a Palma di Montechiaro in piazza Bonfiglio dalle 8 alle 12, domenica 28 marzo saremo ad Agrigento in piazza Duomo dalle 8 alle 12 ed a Raffadali in via Dei Fiumi dalle 8.00 alle 12. A tutti i donatori saranno inviate a cura della stessa associazione le analisi cliniche effettuate in occasione della donazione. Si invita, come sempre, la S.V. a voler diffondere la notizia con il maggior risalto possibile considerato il continuo bisogno di sangue.