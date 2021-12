Comincia il nuovo anno per i volontari dell'Adas, appuntamento con la prima donazione del 2022

Prezzo non disponibile

Il nuovo anno, per l’Adas, comincia subito con un appuntamento dedicato a una donazione di sangue.

Si svolgerà domenica 2 gennaio in due location differenti: a Favara in piazza Cavour e a Naro nei pressi del bar Belvedere. In entrambi i casi i donatori potranno presentarsi dalle 8 a mezzogiorno.

A tutti saranno anche effettuate delle analisi delle analisi del sangue i cui risultati saranno poi comunicati a cura dell’associazione.