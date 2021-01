Raccolta sangue, iniziative a Giardina Gallotti e Palma di Montechiaro

Raccolta sangue e solidarietà: per consentire alla cittadinanza di donare l'Adas promuove per questo week end momenti dedicati. Tutto avverà domenica 24 gennaio: il mezzo sarà a Giardina Gallotti in via Belvedere ed a Palma di Montechiaro in piazza Bonfiglio dalle 8 alle 12.

A tutti i donatori saranno inviate a cura della stessa associazione le analisi cliniche effettuate in occasione della donazione.