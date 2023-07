“Achille ed Ettore, la morte dell’eroe”: a Sciacca il ritorno delle rappresentazioni classiche

Tornano a Sciacca le grandi rappresentazioni classiche nel suggestivo teatro ricavato all'interno dell'atrio inferiore dell'antico Palazzo dei Gesuiti, sede del Comune, con una capienza riportata a 600 posti a sedere. Per due giorni, il 29 e 30 luglio, con inizio alle 21, andrà in scena lo spettacolo “Achille ed Ettore - La morte dell'Eroe”, tratto dall'intramontabile opera di Omero dall'attore Alfonso Veneroso che ne è anche il protagonista. Un testo attuale che dà vita ad una rappresentazione senza tempo di alto livello artistico e culturale inserita nel cartellone dell'Estate Saccense 2023 allestito dall'amministrazione comunale.

Lo spettacolo ha debuttato al teatro greco-romano di Catania nel 2021 per l'Amenanos Festival, accolto con entusiasmo da un pubblico catturato ancora oggi dalla prima e più potente opera poetica dell'Occidente.

"Nessuno - si legge nella nota di presentazione - ha saputo descriverci la guerra e la capacità di affrontare la propria fine, in maniera più moderna, di come ha fatto il primo poema mai scritto in Europa: l'Iliade. Omero non usa filtri: iò in cui la sua arte rimane insuperata è la rappresentazione di cosa è in realtà la guerra e cosa devasta, non solo le città e le nazioni, ma soprattutto l'anima degli esseri umani. Questo sia per chi è destinato a vincere, come Achille per la perdita di Patroclo, sia per chi e destinato a perdere come Ettore e i suoi cari, i cui sentimenti travolgono in una tempesta di emozioni l'uditorio: la madre Ecuba, la moglie Andromaca, il padre Priamo".

L'ingresso è gratuito fino a esaurimento dei posti a sedere.