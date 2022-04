"Abitare il mondo in modo nuovo", via ad un gemellaggio Agrigento-Milano nel nome dell'ambiente

Orario non disponibile

Quando Dal 07/04/2022 al 07/04/2022 Orario non disponibile

Indirizzo non disponibile

Un gemellaggio tra Agrigento e Milano, nel nome dell'ambiente e per dire "No" alla plastica. L’iniziativa, organizzata nell’ambito delle attività curate dalla Rete “Scuole Plastic Free per un futuro sostenibile” promossa da Marevivo Onlus.

Gl istituti De Amicis di Milano hanno manifestato al delegato regionale della Sicilia di Marevivo il desiderio di organizzare un viaggio d’istruzione con destinazione la Sicilia per visitare luoghi di particolare valenza naturalistica, ove la delegazione siciliana opera per la loro salvaguardia. Infatti, il viaggio, dal 4 al 7 aprile, prevede un itinerario di visite con una forte impronta ecologica, che vede anche lo sviluppo di una serie di laboratori presso i Centri di Educazione Ambientale di Marevivo Sicilia e il confronto e lo scambio di buone pratiche con l’istituto Salvatore Quasimodo di Agrigento, finalizzando tutta l’esperienza nell’individuazione di linee di condotta comuni e più efficaci e una possibile programmazione di iniziative da portare avanti, insieme.

La cerimonia di gemellaggio degli istituti si terrà davanti al Tempio della Concordia nel Parco Archeologico della Valle dei Templi di Agrigento, con inizio alle ore 9.30

A conclusione del Gemellaggio nella vicina Sala “Tommaso Fazello,” presso il Museo Archeologico Pietro Griffo, si svolgerà un seminario alla presenza di autorevoli istituzioni che affronteranno il tema della Rigenerazione della Scuola e la nuova l’impronta ecologica che dovrà contraddistinguere il processo educativo e didattico.