“A Vilanza”: al teatro della Posta Vecchia la commedia scritta a 4 mani da Pirandello e Martoglio

Non è affatto scontato che la maggior parte delle persone sappiano che Luigi Pirandello e Nino Martoglio scrissero ben due commedie a 4 mani. E non tutti sanno che in tali opere appare una Sicilia diversa: vera, bellissima e violenta, metafora di tutto un mondo e portatrice di valori diversi. Una Sicilia il cui tratto più significativo e più particolare è un certo fatalismo e una certa ciclicità.

Una di queste opere è a “A Vilanza” che, con il suo carico di simboli, rappresenta una corsa verso un precipizio, a tutti noto, da tutti indesiderato, da tutti volentieri evitato, eppure da tutti inesorabilmente raggiunto.

La storia dell’inesorabile fallimento, dell’impossibilità che nulla permette all’uomo se non l’urlo disperato, la ribellione, la lotta inutile, lucida e convulsa ad un tempo e l’inevitabile sconfitta, è rappresentata all’interno di una Sicilia che presto diviene simbolo e metafora di un fatalismo congenito che porta inesorabilmente i personaggi alla follia prima, e alla negazione di se stessi dopo.

Così questo testo prende la Sicilia a pretesto disegnandone i tratti più convenzionali, innalzandoli a simbolo dell’universale sconfitta d’ogni individuo condannato a vivere nella penosa avventura dell’esistenza.

Lo spettacolo andrà in scena sabato 4 maggio alle 21 e domenica 5 maggio alle 18. Regia e adattamento di Camillo Mascolino. Nel cast figurano Ilaria Bordenca, Lia Cipolla, Paolo Di Noto, Anna Grazia Montalbano, Rosa Maria Montalbano e Francesco Maria Naccari. Costumi e impianto scenografico di Donatella Giannettino. Suono e luci Tony Bruccoleri.

Ingresso 10 euro. Gli over 65 pagano e gli under 14 pagano 8 euro.