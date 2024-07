“A pane & musica”: prima edizione della kermesse che unisce cibo e spettacolo a San Giovanni Gemini

Prezzo non disponibile

Si chiama “A pane & musica” la manifestazione in programma da giovedì 18 a domenica 21 luglio a San Giovanni Gemini. Si tratta della prima edizione. L’evento sarà caratterizzato da performance artistiche, concerti e degustazioni per coinvolgere cittadini e turisti in un viaggio enogastronomico e musicale. Nello specifico l'accostamento "Pane & musica" è il tramite cultural-popolare attraverso cui raccontare la complessità e la qualità dei prodotti locali nell'intento di favorire l'incontro fra culture e generazioni diverse.

Per l'organizzazione della manifestazione il Comune di San Giovanni Gemini ha potuto contare sull’apporto di “Slow food Monti Sicani” e Pro Loco San Giovanni Gemini come preziosi e qualificati partner oltre al coinvolgimento di importanti cantine vitivinicole siciliane, di aziende agricole e panifici del nostro territorio.

A partire dalle 19 in poi, per le vie principali del paese, concerti e degustazioni di “pani cunzatu” offerto dai panettieri locali.