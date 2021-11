Da sindaco ad "ambasciatore della musica siciliana": Cateno de Luca testimonial di uno show musicale al teatro Pirandello

S’intitola “A modo mio” lo spettacolo musicale in programma al teatro Pirandello di Agrigento il 12 novembre alle 20,30.

Una produzione dell’associazione “La casa del musicista” che vede la partecipazione del sindaco di Messina Cateno De Luca in qualità di ambasciatore.

È la quarta tappa del tour che promuove il talento di 13 artisti siciliani.

“Ci auguriamo - ha detto il presidente dell’associazione Luciano Fumia - di ottenere anche ad Agrigento il successo riscontrato nelle tappe precedenti”.

“Lo scopo dell’iniziativa - dice Cateno De Luca - è sostenere il talento siciliano e soprattutto una struttura che possa garantire, a chi ama fare musica, servizi, maestranze e punti di riferimento per uscire dall’isolamento in cui, purtroppo, troppi giovani si ritrovano nel momento in cui scelgono la carriera artistica. L’associazione lavora per realizzare in Sicilia una struttura che si ispira al CET, il Centro Europeo di Toscolano fondato nel 1992 da Mogol, con lo scopo di valorizzare e qualificare principalmente nuovi professionisti della musica pop. Proprio per questa ragione, nelle scorse settimane, ci siamo recati al Cet e abbiamo incontrato il maestro Mogol.”

“L’obiettivo - ha aggiunto Fumia - è ambizioso ma speriamo, grazie anche alla presenza di Cateno De Luca nelle vesti di ambasciatore dell’assoociazione e di cantautore, di riuscire a creare curiosità e interesse intorno al nostro progetto”.

I protagonisti del tour sono 13 giovani artisti siciliani, selezionati, nel corso delle audizioni che si sono svolte a Messina lo scorso mese di settembre, dalla cantautrice Grazia Di Michele e dal critico musicale Red Ronnie.

Ospite speciale proprio Cateno De Luca e i “Peter Pan” con il loro cd “Stati d’Animo”: una raccolta di dieci brani che sintetizza l’intrecciarsi di accadimenti autobiografici e storie - confessioni che Cateno De Luca ha fatto proprie mediante il racconto della gente che si è rivolta a lui per un conforto ed un consiglio nel suo ruolo di sindaco in tutti questi anni.

I biglietti per assistere allo spettacolo sono in vendita nei circuiti “Ticketone”. L’incasso è destinato a finanziare la realizzazione della “Casa del musicista” e promuovere i giovani talenti siciliani.