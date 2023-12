“A colpi di teatro”: lo spettacolo con Corticchia, Carisi e Di Marzo alla Posta Vecchia

S’intitola “A colpi di teatro” lo spettacolo, scritto, diretto e interpretato da Felice Maria Corticchia, con Simona Carisi e le musiche dal vivo del chitarrista Alberto Di Marzo, che andrà in scena sabato 9 dicembre alle 21 e domenica 10 dicembre alle 18 al teatro della Posta Vecchia di Agrigento nella salita Giambertoni di via Atenea.

Uno show unico nel suo genere per versatilità, in cui si passa da comicità a tematiche di grande impegno sociale passando per momenti di grande teatro.

Felice Maria Corticchia, palermitano classe 1966, si è formato alla scuola europea di cinema con il drammaturgo Renzo Casali. Successivamente ha frequentato il laboratorio del teatro comico di Milano Navigli. Dal 2001 al 2011 ha lavorato alla direzione artistica della Fiera di Milano dove organizza numerosi concerti ed eventi tra cui il Milano Jazz festival e concerti di Fabio Concato, Stefano Bollani, Irene Grandi, Deep Purple, Oasis. E’ stato assistente alla regia della fiction di Rai Uno "Le 5 giornate di Milano", diretto da Carlo Lizzani con Giancarlo Giannini, Daniela Poggi e Fabrizio Gifuni. Ha scritto e diretto il videoclip "90’ anni di risate" con Lando Buzzanca e Gabriella Giorgelli.

Ha scritto e diretto "Il ritorno, omaggio a Franco Franchi e Ciccio Ingrassia", "Il silenzio nella Conca d'oro" con Manfredi Russo, “Stasera ve le canto Io" e "Un lettino per due". Ha diretto "Le confessioni di un assassino perbene" di e con Marino Parodi e "Lasciando un segno" di e con Natalia Simonova.

Direttore di palco Antonello Russo. Ingresso 10 euro. Informazioni e prenotazioni allo 0922 26737 e al 368 3175996.