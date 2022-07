Estate all'insegna del divertimento, la parola d'ordine è Scivolandia

Cercate un'esperienza di divertimento unica? Allora l'Acquapark Scivolandia è la scelta che fa per voi. Nel cuore della Sicilia e precisamente a Cammarata, in provincia di Agrigento, nella piana di Tumarrano ad accogliervi c'è un parco acquatico di 70.000 mq con due lagune e ben sei piscine. E non finsice qui, nella struttura sono presenti una piscina con onde artificiali, sei impianti acquascivoli per adulti e sei scivoli per bimbi. Nella location ci sono inoltre due solarium e nella piscina bimbi una postazione idromassaggi e due chaise longue. E se non bastasse a rendere tutto più confortevole 8.000 mq di prato all’inglese, e all'interno non possono mancare un ristorante self service, un ristorante grill, il bar centrale e due chioschi bar, un chiosco per il fotografo, due tettoie coperte per complessivi e diverse zone d’ombra alberate o attrezzate con gazebi, un’area relax, un anfiteatro e per finire un campo di beach volley. Disponiblie anche un ampio parcheggio.

Insomma Scivolandia è il luogo ideale per trascorrere momenti di spensieratezza in famiglia o con gli amici e per staccare dalla routine quotidiana soprattutto grazie agli sconti speciali riservati ai lettori di Agrigento Notizie.

Dettagli e offerta

Sconti sugli ingressi all'Acquapark. Compra il tuo biglietto velocemente. Numero limitato di biglietti disponibili!

Sono ammessi massimo 5 biglietti per ogni utente

Il biglietto acquistato è Open e valido dal lunedì al sabato per un singolo ingresso in un giorno a scelta del mese selezionato;

I bambini sotto il mt.1 di altezza accedono Gratis al parco;

ATTENZIONE: I biglietti non saranno utilizzabili tra il 5 agosto 2022 e il 21 agosto 2022 (inclusi).

Giorni e Orari:

Aperti tutti i giorni, orario 9:30 - 18:30 fino al 4/09/2022

Validità:

I biglietti ShopToday non saranno validi nelle date dal 5/08 al 21/08 (inclusi).

Condizioni:

Prenotazione non richiesta

Come Funziona: