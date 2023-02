Contributi per rilanciare le Zes, vertice della Confartigianato per semplificare il sistema di aiuti

Snellire l’iter per le agevolazioni e i contributi per rilanciare le Zes e semplificare i sistemi di aiuti alle imprese già avviati da Irfis e Criass. C'era anche Giusi Savarino, stamattina, all’incontro promosso da Confartigianato "PNRR Costruiamo insieme il futuro della Sicilia". Un’occasione per ribadire la vicinanza della Regione Siciliana a chi vuole fare impresa e investire sul territorio.

"Dobbiamo fare di tutto perché il piccolo artigiano diventi grande, intercettando quella fetta di mercato che guarda con attenzione alla Sicilia. Io ci sono, sempre al fianco di chi vuole crescere" - ha dichiarato il deputato Savarino - .