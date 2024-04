Verdura Resort, nuovo look per i prestigiosi campi da golf: investimento milionario

Il rifacimento delle superfici dei campi e la nuova “Golf academy” sono oggi la punta di diamante delle varie attività appena concluse per migliorare il già altissimo livello di ospitalità al Verdura Resort di Sciacca. Investimenti a 6 zeri per offrire agli ospiti un’esperienza di lusso straordinaria. Le strutture della tenuta siciliana di Rocco Forte, insomma, punta all’eccellenza.

L’esperienza di gioco beneficia ora del rimodellamento delle superfici dei fairway, dei green e dei bunker dell’east e del west Course grazie alla consulenza tecnica del golf archistar Kyle Phillips. Tutto nel segno della sostenibilità e cura del territorio grazie al rinnovato sistema di irrigazione.

Gli appassionati golfisti che desiderano perfezionare il loro swing potranno contare su uno spazio al “driving range” per la pratica al coperto ed un “performance center” che utilizza i più moderni strumenti computerizzati tra cui il trackman, il V1 swing analysis software, il 3d balance force plates, il 3d biomechanical analysis ed il Sam Putt lab analysis.

Inoltre un moderno laboratorio permetterà ai giocatori di usufruire di alcuni esperti professionisti di golf per il controllo della propria attrezzatura da gioco e ricevere quindi indicazioni utili su come massimizzare la distanza e perfezionare la direzione dei colpi. Per gli spostamenti sul green, che al Resort è affiancato da spettacolari tramonti sul Mediterraneo, i giocatori potranno avvalersi da questa stagione di una nuova flotta di golf cart, tutti dotati di sistema gps. Anche l’esperienza di shopping presenta delle novità con un numero sempre maggiore di brand internazionali. Nel team del Resort è inoltre entrata la giovane Chiara Toniatti (classe 1995) con una grande esperienza da greenkeeper: è le poche donne al mondo che hanno abbracciato questa scelta professionale.

“Il golf - ha commentato Sir Rocco Forte - ha sempre fatto parte del dna del Verdura Resort fin dalla sua apertura 15 anni fa. Anno dopo anno la destinazione è cresciuta, anche grazie a questo magnifico sport che attrae sempre più appassionati. Il nostro impegno nei confronti del territorio e delle sue risorse cresce nel tempo grazie ai continui interventi che realizziamo, anche nel golf, per offrire sempre il meglio”.