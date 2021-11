Piano di utilizzo del demanio marittimo, arrivano 300 mila euro dalla Regione

La commissione ambiente all’Ars ha dato finalmente parere positivo ai criteri di assegnazione del fondo di 300 mila euro, voluto dal governo Musumeci, per sostenere i Comuni costieri nel redigere il cosiddetto “Piano di utilizzo del demanio marittimo” (Pudm).

La decisione arriva, in particolare, dalla quarta commissione del Parlamento regionale presieduta da Giusi Savarino.

Approvati, dunque, i criteri con cui il fondo, previsto da una norma della legge di Stabilità 2021, potrà essere distribuito ai Comuni che presenteranno la richiesta: il 45%, pari a 135 mila euro, sarà ripartito in quota fissa fra tutti i richiedenti aventi diritto; il 50%, pari a 150 mila euro, sarà distribuito in misura proporzionale alla lunghezza del litorale costiero, rilevata su dato Istat, di competenza dei Comuni richiedenti e aventi diritto; il restante 5% (15 mila euro) è la quota riservata ai Comuni in dissesto finanziario, da ripartire in parti uguali fra i richiedenti che versano in tale condizione.

L’assessore regionale al territorio e ambiente, Salvatore Cordaro ha già firmato il decreto. Adesso toccherà agli enti locali inoltrare la richiesta di finanziamento al dipartimento Ambiente della Regione.