Mandorlo in fiore, previste 7mila presenze negli hotel, Federalberghi esulta

Circa 7mila presenze previste, tutti gli alberghi cittadini già occupati dal 4 di marzo e una importante boccata d'ossigeno per il settore della ricettività ad Agrigento e nei centri vicini.

Sono questi i primi dati del Mandorlo in fiore edizione 2023. Sarà stato l'effetto della prima festa post pandemia, sarà stata la comunicazione iniziata con ampio anticipo soprattutto fuori dalla provincia di Agrigento, ma alla fine c'è chi già festeggia.

E' l'esempio di Federalberghi, con l'ex assessore Francesco Picarella: "Il ritorno della festa in presenza, dopo 3 anni caratterizzati dal blocco dovuto alla pandemia, rappresenta sicuramente un’ottima notizia sia dal punto di vista economico che di quello sociale, con un ritorno ad una agognata normalità per una manifestazione che ha sempre rappresentato la preview della stagione turistica della città. Si prevede un importante flusso di turisti, provenienti da tutta la Sicilia e dal sud Italia - continua - che farebbero registrare un dato molto vicino al tutto esaurito, nelle strutture alberghiere e ricettive, con una media di due pernottamenti per gruppi e comitive".