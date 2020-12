Settore turistico in crisi, "Tante case, tante idee": "Sospendere i tributi locali"

Danni economici per le attività turistico-ricettive dovute all'emergenza Covid, l'asociazione "Tante case e tante idee" chiede importanti misure di ristoro per gli imprenditori del comparto.

In particolare si chiede"al sindaco Franco Miccichè un sostegno, attraverso l’annullamento della Tari, della tassa della pubblicità, quella di soggiorno e l’abbattimento dell’Imu", oltre che la convocazione di una vera e propria "task force" dedicata".

"Ci teniamo a sottolineare - dicono in una nota - che è nostra intenzione essere al fianco dell'Amministrazione. Riteniamo utile però, che anche questa dia un segnale dimostrando con i fatti di tenere a cuore il settore turistico. Sarebbe opportuno che in consiglio comunale si discutesse proprio della sospensione del pagamento della tassa relativa al suolo pubblico". Misure in realtà in prte già previste dalle normative nazionali proprio per aiutare ristoranti e bar.

"Inoltre - continua la nota - occorrerebbe trovare soluzioni per i tributi Imu e Tari e per la tassa di soggiorno ad oggi non beneficia nessuno, né gli ospiti delle strutture e nemmeno le strutture stesse. Sono somme la cui destinazione non è affatto chiara". La proposta avanzata dall'associazione sarebbe di sospendere l'imposta fino al dicembre 2021, per quanto come noto non gravi sugli albergatori e incida di pochi euro sul costo finale per l'utente.