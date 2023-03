Rottamazione delle cartelle, Confcommercio: "Molti comuni non faranno 'sconti' ai propri concittadini"

“Non si comprendono le ragioni per le quali le amministrazioni comunali siano contrarie all’adesione alla rottamazione prevista dal decreto Milleproroghe, trattandosi di importi irrisori e al tempo stesso difficilmente recuperabili da parte dei comuni”.

A dirlo in una nota sono tutti i presidenti di delegazione di Confcommercio Agrigento che commentano negativamente la decisione di molti comuni di non pronunciarsi sullo stralcio che, va però precisato, è una possibilità che resta salva per i cittadini ma, semplicemente, non è automatica.

"L’argomento ovviamente è molto sentito in ogni città e Confcommercio, con l'esclusivo intento di fare chiarezza, chiede ad ogni singola amministrazione comunale di esprimersi in modo inequivocabile sulle proprie intenzioni e sulle motivazioni di una scelta sicuramente impopolare,- continuano - senza trincerarsi dietro ipotetiche questioni di bilancio e o addirittura di equità, finendo per far passare per evasori persone che, pur per importi modesti, hanno avuto e hanno difficoltà a pagare".

I presidenti delle delegazioni comunali di Confcommercio Agrigento, prosegue la nota, invitano le amministrazioni comunali "ad assumere una posizione a favore dell’interesse collettivo. In un periodo di crisi economica come quello odierno, implacabile con chiunque, ivi comprese le attività imprenditoriali una presa di posizione che non contempli l’accoglimento in toto della “rottamazione quater” da parte delle amministrazioni comunali dell’agrigentino, non può essere compresa e certamente non sarà condivisa. Pertanto - concludono - si auspica che entro il 31 marzo ogni singolo Consiglio comunale accolga la rottamazione delle cartelle attraverso l’approvazione della relativa delibera”.