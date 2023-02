Contratto con la Tua per i trasporti pubblici, il Codacons: “Scaduto nel silenzio e ancora nessuna gara”

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

“Possono, poche nuove assunzioni, essere uno dei motivi per cui è calato il silenzio su uno dei contratti scaduti nel 2022 per cui l’Amministrazione ha concesso la proroga e non ha ancora espletato la gara?

Prima, tutti a gridare, sindacati, consiglieri comunali, amministratori, poi, cala il silenzio e si proroga un contratto senza espletare la dovuta gara. Oggi, febbraio 2023 ne parliamo solo noi: sindaco, il silenzio fa rumore, il contratto è scaduto dal mese di settembre e siamo in proroga.

Sindaco, data la scadenza del contratto (scaduto a settembre ma prorogato) per l’affidamento del servizio di trasporto pubblico locale che lega il Comune di Agrigento alla società concessionaria Tua, vuole rendere conto alla città di cosa accade, visto che non si hanno più notizie della gara ad evidenza pubblica?

Un ingiustificabile silenzio che stride con il rispetto della disciplina europea, la trasparenza che porta alla parità tra gli operatori interessati, l’economicità della gestione nel garantire adeguata informazione alla collettività”.

Lo afferma Giuseppe Di Rosa, responsabile regionale Dipartimento trasparenza enti locali di Codacons.

“A fronte di un servizio che costa ai contribuenti 2.227.481,54 di euro l’anno - continua Di Rosa - riteniamo che gli Agrigentini abbiano il diritto di sapere, quali iniziative ha adottato ad oggi l’Amministrazione, a cosa e come si sta lavorando per dotare Agrigento di un sistema di mobilità urbana più moderno, più sostenibile, più funzionale ed affidabile.

La nuova gara per l’affidamento del servizio(che dopo la prima proroga doveva essere ad oggi già pubblicata) consentirà di dare alla città, migliori servizi sulle linee di trasporto urbano estendendo il servizio e attivando sicuramente più corse per le località di San Leone, Cannatello e tutta la zona costiera nel periodo estivo – più attenzione alle esigenze dei cittadini, dei turisti, più investimenti sui mezzi che devono essere adatti al centro storico ed alle strade agrigentine con mezzi a bassa emissione (elettrici) specie per il tessuto viario cittadino, nonché maggiore capillarità dei bus collegando meglio tutti i quartieri periferici.

L’amministrazione comunale dopo le iniziative del consiglio comunale che ha anche costituito una ‘commissione speciale’, dica alla città cosa accade (le dimissioni dell’ex assessore Picarella titolare della delega, hanno a che fare con questa gara?). Sindaco, rompa gli indugi, dimostri agli agrigentini il necessario slancio per recuperare il tempo perduto e segnare una svolta per la città dove il servizio di trasporto pubblico locale è stato caratterizzato dall’ininterrotta e non sempre adeguata gestione della Tua (forse troppo lunga) offrendo agli Agrigentini ed ai turisti, un servizio urbano più moderno, efficiente, funzionale ed affidabile”, ad oggi state dando una brutta impressione, quali ragioni ci sono che giustificano il ritardo nell’espletamento della gara di affidamento del servizio che costa circa 7.000 euroal giorno? Agrigento vuole trasparenza ed oggi di trasparente non c’è assolutamente nulla”