Trasporti, il sindaco Martello propone: "Abbassare costi biglietti degli aliscafi"

"Ho scritto al presidente della Regione ed all'assessore ai Trasporti per chiedere di abbassare i prezzi dei biglietti degli aliscafi per Lampedusa e Linosa". Lo dice il sindaco Totò Martello in merito ai costi dei biglietti sulle rotte Porto Empedocle-Lampedusa - Linosa e Lampedusa - Linosa.

"È giusto che i residenti abbiamo la possibilità di viaggiare a tariffe ridotte - aggiunge il sindaco di Lampedusa e Linosa - ma quelle per i turisti al momento mi sembrano davvero esose: in una stagione particolare come questa bisogna incentivare le presenze alle Pelagie, anche perché qui viviamo essenzialmente di turismo. Mi aspetto un intervento del governo regionale in risposta alla nostra richiesta - conclude Martello - per potere avere, almeno per questa stagione, una riduzione delle tariffe per gli aliscafi".