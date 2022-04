Tari 2022, pronti a partire i 30 mila gli avvisi di pagamento: ecco quando scadranno le rate

Sono circa 30 mila gli avvisi Tari 2022 che partiranno da palazzo dei Giganti. Gli uffici hanno già provveduto all'elaborazione del dovuto e c'è adesso da stampare gli avvisi e i cinque modelli F24. Il versamento della tassa sui rifiuti (Tari) potrà essere effettuato in quattro rate con le seguenti scadenze: prima rata 16/05/2022, seconda rata 16/07/2022, terza rata 16/09/2022, quarta rata 16/11/2021, ma c'è naturalmente anche la possibilità di effettuare il versamento delle rate in unica soluzione entro la scadenza stabilita per il versamento della seconda rata.

Al Comune - dove non c'è adeguata attrezzatura per potere effettuare la stampa in proprio degli avvisi - è stata fatta una trattativa diretta, tramite Mepa, per il per il servizio di stampa, imbustamento, postalizzazione e rendicontazione degli esiti degli avvisi di pagamento della tassa sui rifiuti 2022. Del servizio se ne occuperà la ditta Velocè Industry che ha sede a Villanova di Castenaso (BO) e che ha offerto un prezzo complessivo, per l'invio dei 30 mila plichi, di 20.698 euro, oltre Iva.