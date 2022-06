Gal Sicani, oltre 200mila euro per fare formazione sui territori

"Incontri tra competenze e idee per lo sviluppo del Drq Sicani”, firmato il decreto: via ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze per le aziende presenti nei comuni aderenti.

A disposizione ci sono oltre 201.400 euro che consentiranno, dice una nota, di "favorire il trasferimento di conoscenze e la diffusione di un adeguato livello di competenze tecniche per migliorare capacità professionali e manageriali di attori locali pubblici e privati impegnati nei processi di sviluppo del territorio".

“Tutti i 29 comuni del Distretto rurale di qualità dei Sicani potranno beneficiare di opportunità di formazione gratuita - spiega il presidente del Gal Salvatore Sanzeri -. Promuoveremo un programma di attività articolato in una serie di incontri tematici: workshop, momenti di scambio di conoscenze, buone pratiche ed esperienze tra imprenditori, associazioni e operatori della filiera turistica, produttiva e di beni culturali”.

Si tratterà, nel dettaglio, di un percorso interdisciplinare con tematiche che spaziano dalla partecipazione dei produttori primari, delle imprese turistiche e di servizio a strumenti aggregativi (OP, associazione di produttori, organizzazioni professionali, reti etc.) e alle filiere agroalimentari. Si affronteranno anche le tematiche dell’innovazione organizzativa, di processo e di prodotto; le produzioni di qualità e orientamento al mercato, anche con riferimento alle filiere corte e ai mercati locali. I workshop affronteranno anche gli aspetti relativi ad alcuni concetti chiave sui flussi economici nelle organizzazioni, integrando il modo tradizionale di gestione con gli elementi della leadership orizzontale.